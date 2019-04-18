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В Улан-Удэ таксисты устроили протест на площади Советов

В Улан-Удэ таксисты устроили протест на площади Советов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Перевозчики протестуют против отмены жёлтого цвета машин такси

В Улан-Удэ таксисты «Максим», имеющие лицензии на перевозку пассажиров, выступают против отмены обязательного жёлтого цвета такси. Протестующие собрались сегодня утром на площади Советов. Около 40 машин с раннего утра заняли все доступные места на парковке.



- Пассажир, садясь в такси, должен быть уверен, что он едет в такси, а не в машине какого-то частника. Человек не будет опасаться, что его могут отвезти куда-то в лес и что-нибудь с ним сделать. Жёлтый цвет позволяет машину выделить из потока автомобилей, - рассказал «Байкал-Daily» один из участников акции протеста.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже подготовлен законопроект об отмене обязательного жёлтого цвета такси. Его разработали депутаты Народного Хурала. В республиканском минтрансе идею не поддерживают.

Обязательный жёлтый цвет такси в республике вводили несколько лет. Несколько лет ушло на подготовку законопроекта, минтранс даже проводил онлайн-голосование среди жителей, о том, как обязательный цвет выбрать – жёлтый, белый или, может быть, вообще зелёный. В 2014 году парламентарии окончательно приняли решение «перекрасить» машины всех извозчиков. Тогда депутаты разделились во мнениях: одни были за, приводя в пример мегаполисы; другие – категорично против, аргументируя это пустой тратой денег. Но в итоге закон приняли.

Сейчас официальные перевозчики переживают, что из-за отмены обязательного цвета возрастёт количество нелегальных «бомбил».



такси
 
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