В Улан-Удэ таксисты устроили протест на площади Советов

В Улан-Удэ таксисты «Максим», имеющие лицензии на перевозку пассажиров, выступают против отмены обязательного жёлтого цвета такси. Протестующие собрались сегодня утром на площади Советов. Около 40 машин с раннего утра заняли все доступные места на парковке.











- Пассажир, садясь в такси, должен быть уверен, что он едет в такси, а не в машине какого-то частника. Человек не будет опасаться, что его могут отвезти куда-то в лес и что-нибудь с ним сделать. Жёлтый цвет позволяет машину выделить из потока автомобилей, - рассказал «Байкал-Daily» один из участников акции протеста.











Сейчас официальные перевозчики переживают, что из-за отмены обязательного цвета возрастёт количество нелегальных «бомбил».













