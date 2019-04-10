Технологический университет обоснованно отстранил участника от закупки
Комиссия Бурятского УФАС признала необоснованной жалобу ООО «Проект Мастер» на отказ в допуске к участию в торгах на поставку термопрофилей для нужд Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Запрос котировок с начальной стоимостью контракта 81,5 тыс. рублей был объявлен 18 марта. Комиссия заказчика отклонила единственную заявку на участие в связи с непредставлением отдельных документов. Так, в заявке ООО «Проект Мастер» отсутствовали копии учредительных документов, копия выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, декларация соответствия, а также предусмотренная заказчиком информация о наименовании, характеристике и количестве поставляемого товара.
Таким образом, заказчик, выявив несоответствие заявки ООО «Проект Мастер» требованиям закупочной документации, правомерно отстранил участника от торгов, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В Бурятское УФАС пожаловались на ВСГУТУ
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