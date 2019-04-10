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В Бурятии приставы закрыли придорожное кафе у Байкала

В Бурятии приставы закрыли придорожное кафе у Байкала
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Кафе стоит на федеральной трассе «Байкал»

Судебные приставы Кабанского района Бурятии приостановили на 30 суток деятельность придорожного кафе «Родник», расположенного на 269 км автодороги «Южный Байкал» недалеко от села Клюевка. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.

Ранее в работе кафе были выявлены нарушения, связанные с неисправностью внутренней системы канализации и водоснабжения. В нарушение санитарно-эпидемиологических требований работники кафе при приготовлении блюд использовали привозную воду, а также не использовали моечную раковину из-за отсоединения от системы канализации.

- В связи с тем, что кафе является социальным объектом, судебный пристав незамедлительно выехал по месту нахождения кафе «Родник» и приостановил его деятельность путём опечатывания входных дверей. Теперь в течение срока административного наказания должнику предстоит устранить выявленные нарушения, а для надлежащего исполнения решения суда владелице кафе вынесено предупреждение об уголовной ответственности,- комментирует Оксана Яновская, начальник Кабанского районного отдела УФССП России по Бурятии.

Для возобновления работы кафе индивидуальному предпринимателю необходимо восстановить систему канализации и водоснабжения, после этого сдать на исследование пробы воды.

кафе судебные приставы
 
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