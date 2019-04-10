Он отделался условным сроком
В Улан-Удэ осуждён бывший директор ООО «ТехГрад». Он признан виновным в мошенничестве (ч. 5 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- Судом установлено, что в 2017 году мужчина, являясь директором названного общества, без намерения выполнить свои обязательства заключил договоры с пятью управляющими организациями о проведении поверки узлов приборов учета тепловой энергии. Получив в качестве предоплаты 163 тысячи рублей, обвиняемый скрылся, - сообщили в прокуратуре.
Советский районный суд Улан-Удэ приговорил подсудимого к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ущерб мужчина возместил частично на сумму 28 000 рублей. Гражданские иски управляющих компаний на оставшуюся сумму судом удовлетворены.
Приговор в законную силу не вступил.
В Улан-Удэ бывшего директора «ТехГрад» осудили за мошенничество
Бизнес, Фото:
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