В Улан-Удэ бывшего директора «ТехГрад» осудили за мошенничество

Он отделался условным сроком



В Улан-Удэ осуждён бывший директор ООО «ТехГрад». Он признан виновным в мошенничестве (ч. 5 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Судом установлено, что в 2017 году мужчина, являясь директором названного общества, без намерения выполнить свои обязательства заключил договоры с пятью управляющими организациями о проведении поверки узлов приборов учета тепловой энергии. Получив в качестве предоплаты 163 тысячи рублей, обвиняемый скрылся, - сообщили в прокуратуре.



Советский районный суд Улан-Удэ приговорил подсудимого к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Ущерб мужчина возместил частично на сумму 28 000 рублей. Гражданские иски управляющих компаний на оставшуюся сумму судом удовлетворены.



Приговор в законную силу не вступил.





