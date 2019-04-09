Почему кредитные карты всё больше становятся популярными?

С чем связан рост интереса к банковскому продукту, и какие карты самые востребованные на рынке



В настоящее время вряд ли можно встретить человека, который ни разу в жизни не обращался в банки за оформлением кредита или кредитной карты. Тенденция такова, что россияне, закрывая один кредит, оформляют другой. То же самое сейчас происходит и с кредитными картами, на которые спрос растет с каждым днем. А ведь в России такая активность началась всего несколько лет назад, в отличие от жителей, например, Европы или Америки, где кредитка уже несколько десятилетий является главным платежным инструментом.



В России же активный рост выпуска и оформления кредитных карт начался с 2010 года. Правда, тогда общее количество выданных кредиток едва достигало 1,5 млн. Однако уже в 2016 году россияне оформили 6 млн карт, что больше на 52,6 % по сравнению с 2015 годом. А в 2017 году объем выдачи карт достиг отметки в 7 млн. С каждым годом кредитные карты все больше и больше завоевывают рынок банковских продуктов и услуг.



Представитель одного из крупнейших дальневосточных банков рассказал, почему кредитки становятся популярнее из года в год.



- Во-первых, люди научились пользоваться кредитными картами с выгодой для себя, разобравшись в их преимуществах. Во-вторых, банки и сами стали предлагать по-настоящему интересные предложения, которые позволяют клиенту выбирать карту с индивидуальными для себя условиями. Например, в нашем банке выдача кредитных карт каждый год стабильно растет минимум на 20%, и это хороший показатель, означающий, что мы отвечаем современным запросам рынка. Уверен, что такая тенденция сохранится и в будущем, - прокомментировал директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Парамонов.



И, действительно, в последние годы банки все больше стали предлагать клиентам интересные бонусные программы, повышать уровень кэшбэка, увеличивать длительность беспроцентного периода пользования средствами.



Как рассказал Александр Валерьевич, в настоящее время почти каждый банк предлагает сразу несколько видов кредитных карт со своими отличительными особенностями. Это дает возможность выбора клиенту, который не хочет терять время на поиски банка, а может определиться с тарифным планом и оформить карту в день обращения.



Итак, разберем несколько видов кредитных карт на примере АТБ.



Кредитная карта «90 даром» от Азиатско-Тихоокеанского банка – карта с большим грейс-периодом. Это один из популярных и востребованных видов кредитной карты, владелец которой имеет возможность не платить проценты банку до трех месяцев. Сумма лимита до 300 тысяч рублей. По данному тарифному плану предусмотрен кэшбэк в размере 1% от суммы покупок. По карте отсутствует годовое обслуживание.



Следящая карта, которую предлагает Азиатско-Тихоокеанский банк - «Мои правила». Карта с повышенным лимитом по сумме до 700 тысяч рублей. Такой тип карты подойдет именно тем, кто планирует крупные покупки, так как банк вернет часть стоимости в виде кэшбэка в размере 7% на отдельные категории. Кроме того, по данному тарифному плану предусмотрен льготный период до 56 дней, который позволяет совершать ежедневные покупки без уплаты процентов банку и при этом получать повышенный кэшбэк.



«Абсолютный ноль» от Азиатско-Тихоокеанского банка - это новый тип карты, который только набирает свою популярность. В отличие от других кредитных карт по ней отсутствует комиссия за снятие наличных, а годовой процент равен нолю. Максимальная сумма кредитного лимита – 50 000 рублей. Особенность тарифного плана заключается в том, что карта выполняет функцию запасного кошелька, когда деньги нужны срочно и на короткий период. Плата за каждый день использования средств составляет 50 рублей. К примеру, если вам понадобилась сумма в 50 000 рублей на пять дней, то вы переплатите всего 250 рублей.. По ней также предусмотрен кэшбэк в размере 1 % от суммы покупок.



Мы сравнили три популярных типа кредитных карт, которые помогут не только решать ежедневные задачи, но и позволять вам выгодно пользоваться заемными деньгами, не переплачивая банку.

