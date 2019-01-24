Директора организации оштрафовали на 95 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии лесозаготовитель нарушал закон в сфере охраны окружающей среды.
Установлено, что пункт приёма и отгрузки древесины, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью, не поставлен на учёт как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. На территории пункта имеются 3 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, однако разрешение на выброс вредных веществ у юридического лица отсутствует.
Кроме того, не представлены документы, свидетельствующие о передаче отходов специализированным организациям, и иные необходимые документы.
В отношении директора организации возбуждено четыре дела об административных правонарушениях: «Невыполнение обязанности по постановке на государственный учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения», «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами», «Несоблюдение требований о наличии документов, которые должны находиться на пункте приёма и отгрузки древесины».
Его признали виновным и оштрафовали на 95 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии лесозаготовитель загрязнял окружающую среду
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