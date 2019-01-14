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В Бурятии закрыли дело о банкротстве «Гевс-Плюс»

В Бурятии закрыли дело о банкротстве «Гевс-Плюс»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В суде отмечают, продолжение дела о банкротстве не представляется возможным из-за отсутствия денег для погашения расходов по делу

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2013 году Арбитражный суд Бурятии вынес решение о признании ООО «Гевс-Плюс» банкротом. Всего строительная компания, «прославившаяся» брошенным посёлком «Алтан Газар» на Верхней Берёзовке, задолжала более 150 миллионов рублей.

Тогда суд решил признать должника несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. С учётом решения собрания кредиторов конкурсным управляющим «Гевс-Плюс» был утверждён арбитражный управляющий Доржи Намсараев.

И сейчас стало известно о том, что 11 января Арбитражный суд республики определил прекратить производство по делу о банкротстве должника – ООО «Гевс-Плюс». Решение может быть обжаловано.

В материалах суда сообщается о том, что ранее лицам, участвующим в деле, было предложено дать письменное согласие на финансирование процедуры банкротства. А также внести на депозитный счёт Арбитражного суда Бурятии средства в размере, достаточном для дальнейшего проведения процедуры конкурсного производства - с учётом расходов и вознаграждения конкурсного управляющего, подлежащих погашению.

- Денежные средства, необходимые для финансирования процедуры банкротства ООО «Гевс-Плюс», на депозитный счёт суда не внесены, письменное согласие о намерении финансировать процедуру банкротства от лиц, участвующих в деле, не поступило. При таких обстоятельствах, арбитражный суд не усматривает оснований для продления процедуры конкурсного производства и приходит к выводу о том, что дело о банкротстве ООО «Гевс-Плюс» подлежит прекращению, - также написано здесь.

Суд не согласился с доводами уполномоченного органа о том, что имущества должника достаточно для продолжения процедуры банкротства.

- Действительно в конкурсной массе должника имеется имущество, в том числе: магистральные сети водоснабжения, коллектор, подвальные помещения в домах в посёлке Алтан-Газар, нежилое помещение, два гаражных места в жилом доме. Однако торги по продаже нежилого помещения и автостояночных мест не состоялись по причине отсутствия заявок. Иное имущество на продажу не выставлялось по причине отсутствия в конкурсной массе средств для публикации и оценки имущества, - отмечается также в документе.

Задолженность перед конкурсным управляющим и расходам по делу о банкротстве на дату судебного заседания превысили миллион рублей.

- Таким образом продолжение дела о банкротстве ввиду отсутствия денежных средств, достаточных для погашения расходов по делу о банкротстве, в том числе вознаграждения арбитражного управляющего и расходов на продажу имущества должника, не представляется возможным, - говорится здесь.
банкротство
 
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