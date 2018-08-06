Мясо без документов продавали в Иркутской области

Владелец свинины оштрафован



В рамках профилактики африканской чумы свиней провели внеплановую выездную проверку в отношении ИП Козлов, реализующего пищевую продукцию в городе Зима.



Во время проверки выявили нарушение ветеринарного законодательства: хранение и реализация 10 кг свиного рагу и 2 кг свиных полуфабрикатов без ветеринарных документов, что не позволяет установить качество и безопасность продукции.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с наложением штрафа. Продукция снята с реализации и оставлена на ответственное хранение. В случае непредставления соответствующих документов мясо будет утилизировано, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

