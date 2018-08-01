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В древесине иркутского предприятия обнаружили вредителя

Бизнес, 
Нарушителю выдано предписание

30 июля специалисты Иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» обнаружили в пиломатериалах предприятия, реализующего древесину в Иркутске, вредных организмов, имеющих карантинный статус на территории России.

- В партии пиломатериала без коры, сосна обыкновенная, объёмом 110 кубометров, принадлежащей ООО «Легион» (город Иркутск), выявлены живые личинки малого чёрного елового усача, - сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.

В отношении нарушителя госинспектором составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.
 
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