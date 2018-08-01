В древесине иркутского предприятия обнаружили вредителя

Нарушителю выдано предписание



30 июля специалисты Иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» обнаружили в пиломатериалах предприятия, реализующего древесину в Иркутске, вредных организмов, имеющих карантинный статус на территории России.



- В партии пиломатериала без коры, сосна обыкновенная, объёмом 110 кубометров, принадлежащей ООО «Легион» (город Иркутск), выявлены живые личинки малого чёрного елового усача, - сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.



В отношении нарушителя госинспектором составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.

