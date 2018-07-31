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Житель Бурятии на пенсии запустил успешное хозяйство

Житель Бурятии на пенсии запустил успешное хозяйство
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Его СПК заработал в Баргузинской долине 10 лет назад

Житель Курумканского района Бато Доржиев всю жизнь работает в сельском хозяйстве после окончания вуза. Улыбается - «уже 56 год трудится в отрасли». По специальности он является зоотехником.

- Работал главным зоотехником Курумканского района 14 лет, потом - директором племенного объединения, директором совхоза «Курумканский». В 1994 году на пенсию вышел. Сейчас семья мне помогает с хозяйством, - рассказывает зампредседателя СПК «Эрдэм».

Открыл он большое хозяйство уже после выхода на пенсию вместе с сыном. Помогают с СПК и остальные члены его семьи. Всего у супругов Бато Елдогоевича и Цырмы Цыбиковны Доржиевых пятеро детей: два сына и три дочки.

- В 2007 году мы открыли ООО «Ярикто» в Баргузинском районе, потом в 2007 году район нам не дал землю: Улюнский полевой стан, жители сказали, сами будем работать. И мы переехали, элысунцы нас попросили, чтобы здесь организовали хозяйство. В итоге мы обосновались в этой местности в 2008 году и работаем до сих пор. Сначала оформили кредиты, закупили крупный рогатый скот, свиней из свинокомплекса «Николаевский», лошадей, овец из Еравнинского района, приобрели технику. Постепенно хозяйство разрослось, - говорит Бато Елдогоевич.




Жители Элысуна попросили семью Доржиевых остановить свой выбор именно на их землях, поскольку существовавший здесь СПК «Эрдэм» не смог работать. Открытый с 2006 года кооператив два года пытался сеять, получать урожай, но у сельчан, к сожалению, ничего не получилось.

- Оказалось – они взяли кредитов на миллион 600 тысяч рублей и не могли оплатить, работа не шла. В итоге нам предложили здесь обосноваться. В «Россельхозбанке» оформили займ, погасили их долги – и всё, что было тут, стало наше, - отмечает Бато Доржиев, зампредседателя СПК «Эрдэм». 




В СПК на сегодня работают около сорока человек, в том числе из других районов республики. На его территории возведено 10 новых домов для механизаторов, животноводов и 9 помещений для скота. В хозяйстве насчитывается 150 лошадей, 1,5 тысячи овец и 600 голов крупного рогатого скота. Что же касается планов, то Доржиевы готовятся к старту оросительной системы. Половину стоимости необходимого и нужного для фермеров комплекса, которая исчисляется миллионами, потом компенсирует государство. Система позволит получать СПК хороший урожай кормов.

Получают Доржиевы и другие меры господдержки. 




Сейчас, как продолжает Бато Елдогоевич, есть трудности с продажей продукции. Если молоко и мясо ещё можно реализовать, то с зерном есть вопросы.

- Большая проблема с работниками животноводства. Люди не хотят работать в этой сфере: с механизаторами ситуация обстоит легче, можно подобрать кадры, а вот с животноводами очень трудно, - поясняет он.

И это при том, что СПК выплачивает зарплату специалистам исправно. «Люди отвыкли работать», - заключает фермер. Мешают кооперативу и засухи, от которых погибали в прошлые годы посевы, и из-за которых было проблематично заготовить достаточно кормов для скота. На вопрос, как они семьёй отважились, несмотря на разные риски, запустить такое обширное хозяйство, Бато Елдогоевич лаконично отвечает: «Ну, а что делать, чем-то надо заниматься». 











сельское хозяйство фермеры
 
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