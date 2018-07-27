Такая награда добавит престижа заведению и будет привлекать туристов.
Среди гостиниц и отелей на Байкале проведут конкурс и вручат лучшим из них награду «Зелёная звезда». Об этом сообщает председатель молодёжного правительства Иркутской области Евгений Прокопьев, передаёт «АиФ-Иркутск».
С 20 августа по 10 сентября по аналогии с известной телепрограммой специалисты будут ездить по заявленным на конкурс гостиницам, снимать там видеоролики, делать фотографии, по которым жюри определит лучшего и присвоит почётный знак.
Итоги будут подводиться на Байкальском международном экологическом водном форуме в сентябре. «Зелёную звезду» получат 5 лучших гостиниц прибрежной зоны.
Лучшим гостиницам на Байкале будут вручать «Зелёные звёзды».
Бизнес, Фото:
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