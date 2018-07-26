Обрушение произошло из-за непогоды
«Ингосстрах» выплатил страховое возмещение компании «Тан» в размере 12,2 млн рублей по факту обрушения кровли металлического гаража, расположенного в Улан-Удэ. Обрушение произошло в результате погодных явлений.
Полис страхования имущества покрывал такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой, механические повреждения, короткое замыкание, злоумышленные действия третьих лиц, грабеж, кража с незаконным проникновением и др. Договор заключен сроком на 1 год. Лимит ответственности по договору составляет более 50 млн рублей, сообщает пресс-офис СПАО «Ингосстрах».
Страховая выплатила 12,2 млн в Улан-Удэ из-за обрушения кровли
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обрушение произошло из-за непогоды
Сегодня, 26 июля, в театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника торговли
Хозяйства Бурятии заготавливают урожай мёда
В кафе нашли санитарные нарушения
Своей деятельностью он угрожал экосистеме Байкальской природной территории
Результаты станут известны в ноябре
Начальная цена контракта – 14,4 млн рублей
Возбуждено административное дело
Он завышал вычеты и переводил деньги на «левые» счета
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики
В рамках неё будут организованы деловые встречи, презентации компаний и конференция
Возбуждено административное дело
Страховая компания выиграла суд у клиента, сбившего пешехода
Бизнес, 24.07.2018
Со следующего сезона следить за аттракционами будут не только их собственники
Бизнес, 24.07.2018
Продукт привезли из Бразилии