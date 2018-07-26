Страховая выплатила 12,2 млн в Улан-Удэ из-за обрушения кровли

Обрушение произошло из-за непогоды



«Ингосстрах» выплатил страховое возмещение компании «Тан» в размере 12,2 млн рублей по факту обрушения кровли металлического гаража, расположенного в Улан-Удэ. Обрушение произошло в результате погодных явлений.



Полис страхования имущества покрывал такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой, механические повреждения, короткое замыкание, злоумышленные действия третьих лиц, грабеж, кража с незаконным проникновением и др. Договор заключен сроком на 1 год. Лимит ответственности по договору составляет более 50 млн рублей, сообщает пресс-офис СПАО «Ингосстрах».



