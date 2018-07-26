В Улан-Удэ отметили День торговли

Бизнес, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Сегодня, 26 июля, в театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника торговли



Сотрудников и ветеранов отрасли поздравил и.о. мэра, депутат горсовета Улан-Удэ Александр Иринчеев.



- Уважаемые работники и ветераны сферы торговли! Спасибо вам за качественную и плодотворную работу, доброжелательность, отзывчивость и полную самоотдачу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и новых значимых достижений в вашей профессиональной деятельности - пожелал всем собравшимся Александр Иринчеев.



И.о. мэра также отметил, что сегодня на территории Улан-Удэ работает более двух с половиной тысяч объектов торговли и предприятий общественного питания. За 2017 год объем инвестиций составил около полутора миллиардов рублей. За год в городе появилось 71 новое предприятие и создано более 544 рабочих места.



С днём торговли работников отрасли также поздравили заместитель председателя правительства по экономическому развитию Игорь Зураев, председатель Комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Александр Попов, министр промышленности и торговли Республики Бурятия Алексей Мишенин.



В честь празднования лучшие сотрудники торговой сферы были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами, сообщает управление по информационной политике.



