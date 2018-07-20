В Бурятии запустили бренд «BaikalMilk»

Победителями дегустационного конкурса стали 6 предприятий



В рамках недели гастрономического туризма минсельхозпрод Бурятии провёл конференцию «Современные решения и инновационные технологии переработки молока» в Кабанском районе.



- Мы живём в уникальной республике, в которой сегодня активно развивается туризм. К нам приезжают туристы со всего мира каждый год, больше и больше. В гастрономическом направлении мы можем найти свою нишу по сбыту продукции, - отметила Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.



Лучшие образцы молочной продукции были представлены на дегустационном конкурсе «BaikalMilk». Экспертная комиссия оценивала качество, безопасность, упаковку и другие характеристики продукции. Всего было 19 предприятий-участников. Победителями стали шесть предприятий.



- Такой круг общения позволит нам в будущем дать рост производства молока в нашей республике. И, конечно, расширить ассортимент продукции, чтобы она была востребована, прежде всего, в Бурятии. Сегодня самое главное – доступность экологически чистых продуктов питания в закрытых учреждениях и социальных объектах, а также экспортоориентирование, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Организаторы уверены, что новый бренд «BaikalMilk» станет символом качества бурятской молочной продукции, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



