Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июля

19 Июля

Популярное

В Бурятии запустили бренд «BaikalMilk»

В Бурятии запустили бренд «BaikalMilk»
Бизнес, 
Победителями дегустационного конкурса стали 6 предприятий

В рамках недели гастрономического туризма минсельхозпрод Бурятии провёл конференцию «Современные решения и инновационные технологии переработки молока» в Кабанском районе.

- Мы живём в уникальной республике, в которой сегодня активно развивается туризм. К нам приезжают туристы со всего мира каждый год, больше и больше. В гастрономическом направлении мы можем найти свою нишу по сбыту продукции, - отметила Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.

Лучшие образцы молочной продукции были представлены на дегустационном конкурсе «BaikalMilk». Экспертная комиссия оценивала качество, безопасность, упаковку и другие характеристики продукции. Всего было 19 предприятий-участников. Победителями стали шесть предприятий.

- Такой круг общения позволит нам в будущем дать рост производства молока в нашей республике. И, конечно, расширить ассортимент продукции, чтобы она была востребована, прежде всего, в Бурятии. Сегодня самое главное – доступность экологически чистых продуктов питания в закрытых учреждениях и социальных объектах, а также экспортоориентирование, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.

Организаторы уверены, что новый бренд «BaikalMilk» станет символом качества бурятской молочной продукции, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

молоко
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустили бренд «BaikalMilk»
В Бурятии запустили бренд «BaikalMilk»
Бизнес, 20.07.2018
Победителями дегустационного конкурса стали 6 предприятий
В Улан-Удэ в партии древесины нашли жука-вредителя
Бизнес, 20.07.2018
Возбуждено дело об административном правонарушении
В Иркутске работодатель 4 месяца не платил зарплату
Бизнес, 20.07.2018
Сумма задолженности более 1,3 миллионов рублей
Узнаем наш товар по логотипу!
Узнаем наш товар по логотипу!
Бизнес, 20.07.2018
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики.
Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Бизнес, 20.07.2018
Судебные приставы Читы взыскали 81 миллион рублей с крупной строительной компании
В Улан-Удэ определён седьмой счастливый обладатель смартфона от «ТГК-14»
В Улан-Удэ определён седьмой счастливый обладатель смартфона от «ТГК-14»
Бизнес, 19.07.2018
В Улан-Удэ теплоэнергетики продолжают награждать современными смартфонами добросовестных плательщиков
У ангарчанки арестовали ювелирные изделия
У ангарчанки арестовали ювелирные изделия
Бизнес, 19.07.2018
Женщина не платила налоги и страховые отчисления
В иркутской компании «Аэрофьюэлз Усть-Кут» нашли нарушения
Бизнес, 19.07.2018
Прокуратура оштрафовала организацию
Иркутская фирма выплатила 15,9 млн рублей долгов по зарплате
Бизнес, 18.07.2018
Работники два месяца не получали заработную плату
В Братске штрафуют магазины, незаконно продающие пиво
Бизнес, 18.07.2018
Нарушители привлечены к административной ответственности
В Улан-Удэ снесли кафе
В Улан-Удэ снесли кафе
Бизнес, 18.07.2018
Улан-удэнцев весьма озадачило разрушение кафе в 40-м квартале
Изъятые в Улан-Удэ игровые автоматы признали бесхозными
Изъятые в Улан-Удэ игровые автоматы признали бесхозными
Бизнес, 18.07.2018
Подпольный игровой клуб работал в самом центре Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^