Улан-удэнский бизнесмен на свои деньги благоустроил остановку

Бизнес, Фото: администрация Октябрьского района

В 119 мкрн Улан-Удэ на конечной остановке общественного транспорта появился навес



Теперь он защищает от ветра, дождя жителей микрорайона, которые ожидают маршрутный автобус № 80. Внутри остановки имеются две удобные скамейки.



Благоустройство прилегающей территории на свои средства произвёл Дашицыренов А.А, владелец соседнего с остановкой магазина «Дарина».



- Это очередной пример активной позиции предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района. Надеемся, что данный опыт послужит примером и для других хозяйствующих субъектов, - заявили в администрации Октябрьского района.

