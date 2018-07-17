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Улан-удэнский бизнесмен на свои деньги благоустроил остановку

Улан-удэнский бизнесмен на свои деньги благоустроил остановку
Бизнес,  Фото:администрация Октябрьского района
В 119 мкрн Улан-Удэ на конечной остановке общественного транспорта появился навес

Теперь он защищает от ветра, дождя жителей микрорайона, которые ожидают маршрутный автобус № 80. Внутри остановки имеются две удобные скамейки.

Благоустройство прилегающей территории на свои средства произвёл Дашицыренов А.А, владелец соседнего с остановкой магазина «Дарина».

- Это очередной пример активной позиции предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района. Надеемся, что данный опыт послужит примером и для других хозяйствующих субъектов, - заявили в администрации Октябрьского района.
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