В Улан-Удэ уличных торговцев оштрафовали на 90 тысяч



- Уличная торговля имеет определённую группу риска, поскольку условия не предполагают полных соблюдений санитарных норм и правил – сообщают в административной комиссии Железнодорожного района.



На рассмотрение комиссии поступил 51 протокол по несанкционированной, «стихийной» торговле. Законодательство запрещает продавать товары без регистрации продавца в качестве индивидуального предпринимателя. Нельзя реализовывать овощи из собственного огорода или сделанные вещи вручную.



С начала года административной комиссией Железнодорожного района были наложены штрафы на сумму свыше 90 тысяч рублей, сообщает управление по информационной политике города.



В Железнодорожном районе основными местами незаконной торговли являются проспект Автомобилистов, проспект 50-летия Октября, улица Туполева – рядом с магазином Абсолют.