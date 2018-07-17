В Улан-Удэ уличных торговцев оштрафовали на 90 тысяч

Были зафиксированы нарушения в уличной торговле
В Железнодорожном районе основными местами незаконной торговли являются проспект Автомобилистов, проспект 50-летия Октября, улица Туполева – рядом с магазином Абсолют.
- Уличная торговля имеет определённую группу риска, поскольку условия не предполагают полных соблюдений санитарных норм и правил – сообщают в административной комиссии Железнодорожного района.
На рассмотрение комиссии поступил 51 протокол по несанкционированной, «стихийной» торговле. Законодательство запрещает продавать товары без регистрации продавца в качестве индивидуального предпринимателя. Нельзя реализовывать овощи из собственного огорода или сделанные вещи вручную.
С начала года административной комиссией Железнодорожного района были наложены штрафы на сумму свыше 90 тысяч рублей, сообщает управление по информационной политике города.
Были зафиксированы нарушения в уличной торговле
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