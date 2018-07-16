Бизнесвумен из Улан-Удэ посадили в колонию за мошенничество

Она украла более 1,3 млн рублей
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении предпринимательницы-мошенницы.
- В 2013-2014 годах женщина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, неоднократно представляла в министерство промышленности и торговли Бурятии документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении производственного оборудования по договорам лизинга. На основании этих документов подконтрольным женщине юридическим лицам предоставлена государственная поддержка в виде субсидии на компенсацию первоначального платежа по договору финансовой аренды. Общая сумма выплаты составила более 1,3 млн. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговором суда предпринимательнице назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.
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Бизнес, Фото:
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