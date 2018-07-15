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Глава Бурятии побывал на молочной ферме

Глава Бурятии побывал на молочной ферме
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Фермер планирует увеличить число коров почти вдвое

В рамках рабочей поездки в Баргузинский район глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве Фёдора Разуваева в селе Малое Уро. В хозяйстве насчитывается 84 головы крупного рогатого скота. Из них 50 симментальской породы приобретены при поддержке республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В 2017 году была запущена молочно-товарная ферма. Строительство велось на средства гранта по государственной программе развития АПК. Сегодня надой фермы составляет 400 литров молока в сутки. Продукцию - молоко, сметану, творог – фермер поставляет в село Баргузин.

На строительство молочной фермы затрачено 14,8 миллиона рублей. Из них 1,5 миллиона - собственных средств фермера, займ на 4,5 миллиона рублей и 8,9 миллиона средств гранта, которые были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, итальянского доильного оборудования и ванны длительной пастеризации.

К 2021 году фермер планирует увеличить поголовье до 146 голов, а объём производства молока - до 145,5 тонн в год.

- Всё реализовано. Уже увеличение поголовья произошло. Молочное производство рентабельно. Отрадно, что система грантов у нас работают, дают возможность развития животноводства, - прокомментировал глава Бурятии.


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