Глава Бурятии побывал на молочной ферме

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства РБ

Фермер планирует увеличить число коров почти вдвое



В рамках рабочей поездки в Баргузинский район глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве Фёдора Разуваева в селе Малое Уро. В хозяйстве насчитывается 84 головы крупного рогатого скота. Из них 50 симментальской породы приобретены при поддержке республики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В 2017 году была запущена молочно-товарная ферма. Строительство велось на средства гранта по государственной программе развития АПК. Сегодня надой фермы составляет 400 литров молока в сутки. Продукцию - молоко, сметану, творог – фермер поставляет в село Баргузин.



На строительство молочной фермы затрачено 14,8 миллиона рублей. Из них 1,5 миллиона - собственных средств фермера, займ на 4,5 миллиона рублей и 8,9 миллиона средств гранта, которые были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, итальянского доильного оборудования и ванны длительной пастеризации.



К 2021 году фермер планирует увеличить поголовье до 146 голов, а объём производства молока - до 145,5 тонн в год.



- Всё реализовано. Уже увеличение поголовья произошло. Молочное производство рентабельно. Отрадно, что система грантов у нас работают, дают возможность развития животноводства, - прокомментировал глава Бурятии.





