В Иркутской области ужесточили проверки лесовозов

В Иркутской области усилены меры по проверке законности перевозимой древесины



Проводится усиление мер по проверке автотранспорта, занимающегося перевозкой древесины и пиломатериала. По всей Иркутской области работники лесничеств совместно с сотрудниками ГИБДД массово проверяют лесовозы на наличие сопроводительных документов и идентификационных карт.



- С начала месяца должностными лицами проверено 376 единиц автотехники. Выявлено 13 правонарушений. Мероприятия будут продолжаться до конца июля по всей территории Иркутской области. Результаты межведомственной операции будут подведены на заседании комиссии по взаимодействию в вопросах пресечения незаконных заготовок и оборота древесины, - рассказал Артем Зяблинцев, заместитель начальника отдела федерального лесного надзора министерства лесного комплекса Иркутской области.



График мероприятий, направленных на пресечение незаконных заготовок и оборота древесины, был утвержден первым заместителем губернатора Иркутской области Русланом Болотовым.



Подобная операция повторится в октябре, до начала осенней распутицы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

