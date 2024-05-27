Экс-милиционеры из Бурятии, убившие двух девушек, уехали на СВО

В сентябре в законную силу вступил приговор, который Советский районный суд весной 2023-го вынес двум фигурантам громкого уголовного дела об убийстве в Клюквенной пади. Бывших милиционеров признали виновными в жестокой расправе над жительницами Кабанского района. Одному из них дали 17 лет и 10 месяцев, а второму – 16 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Был ещё и третий, получивший пять лет за решёткой, но его освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Осуждённые с адвокатами пытались обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, но безуспешно. А на днях telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщил, что экс-милиционеры не присутствовали на недавнем заседании восьмого кассационного суда, который оставил их приговор без изменений. Оба заключили контракты с Минобороны и уехали на спецоперацию, проведя в колонии всего год. При этом апелляцию подали сами осуждённые, заявив, что суд допустил «существенные нарушения уголовно-правового закона».
Жестокое убийство, которое потрясло всю страну, произошло 22 года назад – в августе 2002-го. Тогда в местности Клюквенная падь в четырёх километрах от трассы «Иркутск – Чита» обнаружили тела местных жительниц 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Одна из них училась в медколледже, другая окончила местную школу.
Выйти на след убийц удалось лишь 17 с лишним лет спустя, в декабре 2019-го. В число подозреваемых попали бывшие правоохранители, которые как раз и расследовали это дело об убийстве. Тогда же объявилась свидетельница по нему, которая знала подробности расправы, но молчала, боясь за свою жизнь. Лишь после задержания обвиняемых девушка призналась, что всё это время ей угрожали.
Летом 2021-го дело ушло в суд. Кабанский районный суд сенсационно оправдал мужчин. Однако сторона обвинения подала апелляцию и в 2022-ом Верховный суд РБ отменил оправдательный приговор. Громкое дело отправили на пересмотр.