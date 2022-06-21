В Бурятии пересмотрят дело об убийстве девушек в Клюквенной пади

Оправдательный приговор бывшим сотрудникам МВД отменён
Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор по делу об убийстве двух девушек в Клюквенной пади 20-летней давности. Громкое дело отправлено на пересмотр.
- 21 июня апелляционной инстанцией апелляционной инстанцией оправдательный приговор отменён. Материалы уголовного дела направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей районный суд оправдал двух бывших полицейских, обвиняемых в убийстве девушек в Клюквенной пади. Районный суд пришёл к выводу, что «событие преступления не установлено».
На решение суда были поданы апелляционные жалобы. В них указывалось на многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона.
Это преступление произошло в августе 2002 года. Были убиты две жительницы посёлка Селенгинск – им было всего по 17 и 18 лет. Сперва они были объявлены без вести пропавшими, а жители посёлка до последнего верили, что подруг найдут живыми. Но вскоре их обгорелые тела случайно нашли в яме в местности Клюквенная падь.
Долгое время дело оставалось нераскрытым. Лишь спустя 17 лет подозреваемые были установлены; их имена шокировали посёлок, ведь ими оказались бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции. Следствие установило, что милиционеры-убийцы после сами участвовали в расследовании преступления.
По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции с девушками приехали в местность Клюквенная падь, расположенную в лесу в четырёх километрах от трассы «Иркутск – Чита». Компания употребляла спиртное. Вскоре вспыхнула ссора, и пьяные милиционеры расправились с девушками при помощи топора.
Позже появилась свидетельница по делу – третья девушка из этой же компании. Ей удалось спастись, так как её в компании милиционеров в тот день заметил местный охотник и предложил увезти в посёлок на своём мотоцикле. Все эти 17 лет она молчала о расправе в Клюквенной пади, боясь за свою жизнь. Лишь после задержания обвиняемых она призналась, что ей угрожали расправой.
- Порой уже думаешь: «Лучше бы я там с ними осталась». Все ходили пальцами тыкали, сейчас вообще гнобят постоянно… - признавалась в эфире «Дежурной части» выжившая девушка. – Я молчала 17 лет, на тот момент не было доверия следователям. Кто будет искать? Те же оперативники, которые и убили?
В деле есть и странные трагические обстоятельства. В сюжете телеканала «Россия-24» говорилось, что во время расследования погибли двое следователей, которые вели дело. Один вскоре был застрелен на охоте, другой прямо на рабочем месте был убит стажёром.
Оправдание обвиняемых шокировало жителей Бурятии. Однако теперь, когда дело ушло на пересмотр, их судьба может измениться.
В Бурятии пересмотрят дело об убийстве девушек в Клюквенной пади
Происшествия, Фото:
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