27 сентября

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В Бурятии экс-милиционеры, убившие двух девушек, пытались обжаловать приговор

В Бурятии экс-милиционеры, убившие двух девушек, пытались обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако Верховный суд не нашёл оснований для его отмены

Во вторник, 26 сентября, в законную силу вступил приговор, который Советский районный суд ещё в июле вынес двум фигурантам громкого уголовного дела об убийстве в Клюквенной пади. Бывших милиционеров признали виновными в жестокой расправе над жительницами Кабанского района. Одному из них дали 17 лет и 10 месяцев, а второму – 16 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Осуждённые с адвокатами пытались обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, но безуспешно.

- Судебная коллегия признала назначенное наказание в виде реального лишения свободы отвечающим целям восстановления социальной справедливости, исправления осуждённых и соразмерным содеянному. Оснований, которые могли бы служить поводом для отмены приговора, не установлено. Без изменения оставлен и приговор в части разрешения гражданских исков потерпевших о компенсации причинённого ими морального вреда, – рассказали в Верховном суде РБ.

Жестокое убийство, которое потрясло всю страну, произошло в августе 2002 года. Тогда в местности Клюквенная падь в четырёх километрах от трассы «Иркутск – Чита» обнаружили тела местных жительниц 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Одна из них училась в медколледже, другая окончила местную школу.

Выйти на след убийц удалось лишь 17 лет спустя, в 2019 году. В число подозреваемых попали милиционеры, которые как раз и расследовали это дело об убийстве. Тогда же объявилась свидетельница по нему, которая знала подробности расправы, но молчала, боясь за свою жизнь. Лишь после задержания обвиняемых девушка призналась, что ей всё это время угрожали. 


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