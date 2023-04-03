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В Бурятии экс-милиционеров осудили за убийство девушек в Клюквенной пади

В Бурятии экс-милиционеров осудили за убийство девушек в Клюквенной пади
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Бывшие сотрудники МВД получили длительные сроки

3 апреля Советский районный суд Улан-Удэ признал бывших милиционеров виновными в убийстве девушек в Клюквенной пади, произошедшем более двадцати лет назад.

Одного из них приговорили к 18, другого - к 17 годам колонии строгого режима. Третий фигурант дела получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освобождён от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2002 года в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии пропали две девушки 17 и 18 лет. Местные жители искали их до последнего, пока не поступило анонимное письмо о местонахождении обгорелых тел пропавших. Тогда стало ясно, что подружек убили. Долгое время дело оставалось нераскрытым, и лишь спустя 17 лет были установлены подозреваемые.

Их имена шокировали местных жителей, ведь в число подозреваемых попали милиционеры, которые тогда расследовали это дело об убийстве.

По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции с девушками приехали в местность Клюквенная падь, расположенную в лесу в четырёх километрах от трассы Иркутск – Чита. Компания употребляла спиртное. Вскоре между пьяными милиционерами и девушками вспыхнула ссора. Сотрудники милиции при помощи топора расправились с девушками, а затем попытались сжечь их тела.

Лишь в 2019 году объявилась свидетельница по делу – третья девушка из этой же компании. Ей удалось спастись, так как её в компании милиционеров в тот день заметил местный охотник и предложил увезти в посёлок на своём мотоцикле. Все эти 17 лет она молчала о расправе в Клюквенной пади, боясь за свою жизнь. Лишь после задержания обвиняемых она призналась, что они угрожали ей расправой.

Летом 2021 года дело ушло в суд. Кабанский районный суд сенсационно оправдал мужчин. Однако сторона обвинения подала апелляцию, а в 2022 году Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор. Громкое дело было отправлено на пересмотр.

Вероятно, этот приговор вновь будет обжалован. И ставить точку в том деле пока рано.





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