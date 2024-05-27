В ДТП пострадал пассажир
В воскресенье, 26 мая, в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса.
- 33-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер 5», двигаясь со стороны села Борогол в направлении села Баянгол, при выполнении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с «Фиат Дукато», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир мотоцикла. Его госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами.
В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина, управлявший мотоциклом, не имеет соответствующих водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 25 мая, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ пострадал мотоциклист, в которого врезался автомобиль «Тойота Ист».
Вечером 20 мая на перекрёстке улиц Жуковского и Добролюбова мотоциклист врезался во внедорожник, пытаясь скрыться от полицейских.
В Бурятии мотоциклист врезался в микроавтобус
Происшествия, Фото:
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