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В Бурятии мотоциклист врезался в микроавтобус

В Бурятии мотоциклист врезался в микроавтобус
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В ДТП пострадал пассажир

В воскресенье, 26 мая, в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса.

- 33-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер 5», двигаясь со стороны села Борогол в направлении села Баянгол, при выполнении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с «Фиат Дукато», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир мотоцикла. Его госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина, управлявший мотоциклом, не имеет соответствующих водительских прав.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 25 мая, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ пострадал мотоциклист, в которого врезался автомобиль «Тойота Ист».

Вечером 20 мая на перекрёстке улиц Жуковского и Добролюбова мотоциклист врезался во внедорожник, пытаясь скрыться от полицейских.
ДТП мотоциклы

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