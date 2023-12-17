В столице Бурятии бесследно пропала 58-летняя женщина



В столице Бурятии разыскивают 58-летнюю Евгению Кирсанову из соседнего Забайкалья. Она ещё 5 ноября покинула благотворительный центр помощи в Улан-Удэ – женщину направили туда из аналогичного учреждения в Чите. С тех пор о ней ничего неизвестно.



Заявление о пропаже поступило в полицию от родственников во вторник, 12 декабря. Известно, что женщина исчезала и ранее. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пропавшей – европейской внешности, худощавого телосложения, на вид – 60 лет, рост – 160-165 сантиметров, светлые волосы.



На женщине были куртка, штаны и суконные сапоги чёрного цвета, вязаная бежевая шапка и светлый свитер. При наличии какой-либо информации о ней либо её местонахождении жителей республики просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60 или 102.