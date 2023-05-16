В Бурятии активизировались медведи

Любителей природы предупреждают о возросшей вероятности встречи с «хозяином тайги»



В Бурятии проснулись медведи. Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», сейчас они не только проснулись, но и активизировались. Теперь косолапые обходят свои владения и наводят порядки.



Доказательство – свежий кадр с фотоловушки от Евгения Батурина, участкового государственного инспектора оперативной группы «Хиус».



В «Заповедное Подлеморье» также рассказали о правилах поведения, которые помогут избежать нежелательной встречи с хищником. Во-первых, чтобы исключить личное знакомство с хозяином тайги, в лесу нужно вести себя как можно громче, выбирать открытые пространства для отдыха и не оставлять после себя пищевые отходы. Также рекомендуют отправляться в лес группой, не передвигаться в сумерках и ночью, обращать внимания на следы, царапины на деревьях, остатки жизнедеятельности и разорённые муравейники. Кроме этого, при обнаружении медведя ни в коем случае к нему не нужно приближаться, а наоборот, не привлекая его внимания, незаметно уйти.

