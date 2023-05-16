Любителей природы предупреждают о возросшей вероятности встречи с «хозяином тайги»
В Бурятии проснулись медведи. Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», сейчас они не только проснулись, но и активизировались. Теперь косолапые обходят свои владения и наводят порядки.
Доказательство – свежий кадр с фотоловушки от Евгения Батурина, участкового государственного инспектора оперативной группы «Хиус».
В «Заповедное Подлеморье» также рассказали о правилах поведения, которые помогут избежать нежелательной встречи с хищником. Во-первых, чтобы исключить личное знакомство с хозяином тайги, в лесу нужно вести себя как можно громче, выбирать открытые пространства для отдыха и не оставлять после себя пищевые отходы. Также рекомендуют отправляться в лес группой, не передвигаться в сумерках и ночью, обращать внимания на следы, царапины на деревьях, остатки жизнедеятельности и разорённые муравейники. Кроме этого, при обнаружении медведя ни в коем случае к нему не нужно приближаться, а наоборот, не привлекая его внимания, незаметно уйти.
В Бурятии активизировались медведи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прошёл городской конкурс «Мы светлой памяти верны»
Он появится в селе Поселье
Их запустят к началу туристического сезона на Байкале
Любителей природы предупреждают о возросшей вероятности встречи с «хозяином тайги»
Появятся новые дополнительные и прямые рейсы
Тепло отключат с 22 мая
Обращений и претензий к властям от жителей республики стало меньше на 30%
Среди них уже нашли три неисправных
Местные жители заявили, что в последнее время там участились ДТП
Ему придётся 200 часов потрудиться на благо общества
Представлены два дизайн-проекта
Ушедшим из жизни малышам не было и года
С начала мая их обновили и восстановили на 12 городских улицах
А в квартирах некоторых горожан пока течёт ржавая вода
Именно такой главный приз ждёт победителя второго сезона телешоу «Классная тема!»