В подтопленных территориях Улан-Удэ введён режим повышенной готовности

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. В связи с паводковой ситуацией он будет действовать на территории СНТ «Академия» и микрорайоне Мостовой.
- В настоящее время комитет по ГО и ЧС и администрация Советского района ведёт мониторинг уровня воды на реке Селенга, где произошёл затор, в результате чего были подтоплены участки личных хозяйств, - сообщили в мэрии.
В воскресенье, 14 апреля, прошло выездное совещание с участием зампреда правительства РБ Ивана Альхеева, республиканского агентства ГО и ЧС, комитета по ГО и ЧС администрации Улан-Удэ, 36-й армии, на котором обсуждались вопросы контроля за паводковой ситуацией.
Как сообщал «Байкал-Daily», о происшествии стало известно накануне. Из-за затора льда на Селенге в одном из мест вода вышла из берегов. В СНТ «Академия» подтоплено несколько участков.