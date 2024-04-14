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В подтопленных территориях Улан-Удэ введён режим повышенной готовности

В подтопленных территориях Улан-Удэ введён режим повышенной готовности
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Соответствующее распоряжение подписал мэр города

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. В связи с паводковой ситуацией он будет действовать на территории СНТ «Академия» и микрорайоне Мостовой.

- В настоящее время комитет по ГО и ЧС и администрация Советского района ведёт мониторинг уровня воды на реке Селенга, где произошёл затор, в результате чего были подтоплены участки личных хозяйств, - сообщили в мэрии.


В воскресенье, 14 апреля, прошло выездное совещание с участием зампреда правительства РБ Ивана Альхеева, республиканского агентства ГО и ЧС, комитета по ГО и ЧС администрации Улан-Удэ, 36-й армии, на котором обсуждались вопросы контроля за паводковой ситуацией.

Как сообщал «Байкал-Daily», о происшествии стало известно накануне. Из-за затора льда на Селенге в одном из мест вода вышла из берегов. В СНТ «Академия» подтоплено несколько участков.

 

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