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В Бурятии погиб водитель «Субару Форестер»

В Бурятии погиб водитель «Субару Форестер»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он скончался на месте

Накануне вечером, 4 апреля, в Хоринском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 30-летний мужчина, управлявший автомобилем «Субару Форестер».

- Около 9 часов вечера водитель «Субару Форестер», следуя со стороны села Ашанга в направлении Хоринска, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 21 марта: в Улан-Удэ при столкновении «Жигулей» и «Лексуса» погиб пассажир отечественного автомобиля.


ДТП смерть

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