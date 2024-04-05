Он скончался на месте
Накануне вечером, 4 апреля, в Хоринском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 30-летний мужчина, управлявший автомобилем «Субару Форестер».
- Около 9 часов вечера водитель «Субару Форестер», следуя со стороны села Ашанга в направлении Хоринска, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 21 марта: в Улан-Удэ при столкновении «Жигулей» и «Лексуса» погиб пассажир отечественного автомобиля.
В Бурятии погиб водитель «Субару Форестер»
Происшествия, Фото:
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