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Уроженец Бурятии, укравший у забайкальцев 4 миллиона через «симки», пойдёт под суд

Уроженец Бурятии, укравший у забайкальцев 4 миллиона через «симки», пойдёт под суд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ради наживы мужчина сколотил целую ОПГ

Зампрокурора Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 38-летнего уроженца Бурятии. Ему вменяют сразу несколько преступлений – по части 3 статьи 30 – часть 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере в составе организованной группы»), пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 («Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере») и по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, повлёкший её модификацию»).

Началось всё ещё в 2015 году. Злоумышленник создал на территории Улан-Удэ организованную преступную группу, члены которой приехали в Читу. Главарь банды пытался похитить миллион рублей со счёта клиента банка. Сотруднику финучреждения предоставили поддельные документы, якобы дающие одному из преступников полномочия на совершение операций.

Однако довести это дело до конца не удалось – при проверке документов настоящий клиент снял деньги со счёта в личных целях.

Кроме того, обвиняемый вместе с соучастниками подделал документы и подал сотовым операторам заявки на восстановление сим-карт, получил неправомерный доступ к личным кабинетам троих клиентов того же самого банка и похитил у них 4 миллиона рублей.

Мужчина с 2017 года находился в розыске и потому производство по уголовному делу приостанавливалось. Задержать уроженца Бурятии удалось только спустя семь лет – в марте 2024-го. Злоумышленника изловили в Подмосковье. Ранее осудили пятерых его соучастников – всем назначили наказание в виде лишения свободы.
 
Глава ОПГ тоже скоро предстанет перед судом – уголовное дело уже направили туда для рассмотрения по существу. Преступнику грозит до 10 лет за решёткой со штрафом размером до одного миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

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