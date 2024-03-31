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В Бурятии водитель иномарки влетел в табун лошадей

В Бурятии водитель иномарки влетел в табун лошадей
Происшествия,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Животные погибли на месте

ДТП произошло вечером 30 марта в Закаменском районе, на 280-ом километре региональной автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». Водитель автомобиля Honda Stepwgn следовал из улуса Дутулур в райцентр, сообщает «Закамна-инфо.24/7».

Около 20:30 он совершил наезд на лошадей. Сам 64-летний мужчина не пострадал, а вот животные погибли на месте. Авто получило механические повреждения. 

Подробности ДТП уточняются. Сейчас ведутся поиски владельца коней. Всех, у кого имеется какая-либо информация, просят сообщить об этом в ОГИБДД района.
ДТП лошади автомобили

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