Возле Северомуйска с утра произошло несколько подземных толчков
В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло утром 29 марта в Муйском районе.
По данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, там произошло три подземных толчка. Первый – в 8:43 по местному времени. Через четыре минуты последовал ещё один. Третий был в 10:01.
Магнитуда составила 3.3, 3 и 3.1, а энергетический класс – 10, 9.5 и 9.6 соответственно. Эпицентр находился в 22 километрах к юго-востоку от Северомуйска, сообщает «Муя-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлое воскресенье, 24 марта, землетрясение было зафиксировано в Курумканском районе.
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
Происшествия, Фото:
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