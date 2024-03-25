Оно зафиксировано в отдалённом районе
Очередное землетрясение зарегистрировано в Бурятии в воскресенье, 24 марта. Оно произошло в Курумканском районе в 18:28.
Эпицентр находился в 28 километрах восточнее села Улюнхан, сообщает «Курумкан-инфо» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Магнитуда составила 3,4.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого землетрясение в Бурятии было зарегистрировано 21 марта, в акватории озера Байкала. В селе Выдрино ощущались толчки на 3-4 балла.
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Происшествия, Фото:
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