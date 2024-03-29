В Бурятии пятеро школьников избежали «уголовки» за кражу

На преступление пошли третьеклашки



Этот инцидент произошёл в Закаменском районе Бурятии. Как сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7», пятеро учеников одной из местных средних школ пробрались в здание АТС, чтобы украсть медные провода. Школьники повредили имущество компании, предоставляющей услуги связи.



Возбуждать уголовное дело против детей не стали, поскольку они ещё не достигли возраста уголовной ответственности. Юным воришкам – 9-11 лет, учатся они в 3 и 5 классах. Соответствующее постановление рассмотрели на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.



Тем не менее, всех несовершеннолетних поставили на внутришкольный и на учёт в ПДН ОМВД России по Закаменскому району. Их предупредили о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, а родителей – о грозящей им ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.



