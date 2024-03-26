На владельца животного составили два административных протокола
В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии домашняя собака, отпущенная на самовыгул, напала на детей. Одного мальчика она покусала. Об этом сообщается в группе «Еравна-инфо.24/7».
Мать пострадавшего ребёнка обратилась с заявлением о нападении в сельскую администрацию и сообщила адрес.
На место выехали проверяющие, и в отношении владельца собаки составили протоколы об административных правонарушениях
- Сегодня в отношении жителя улицы Трофимова составлены протокола об административных правонарушениях по ст. ст. 47.1 «Выгул домашних животных вне установленных мест» и 47.2 КоАП РФ «Нарушение порядка регистрации домашних животных». Материалы направлены в административную комиссию района для рассмотрения, - говорится в сообщении.
В администрации сельского поселения напомнили о штрафах по каждому эпизоду:
- для граждан от 3 до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц от 50 до 100 тысяч рублей.
- Если вдруг вы стали свидетелем нападения собаки на человека или самовыгула домашних животных обращайтесь в администрацию поселения, района либо в полицию, - призвали в администрации.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце февраля в Гусиноозёрске домашний алабай выскочил через дыру в заборе и напал на ребёнка.
В Бурятии собака на самовыгуле напала на детей
Происшествия, Фото:
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