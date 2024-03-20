20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка

В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии
Пёс набросился на мальчика, выскочив через дыру в заборе

Жительницу города Гусиноозёрск привлекли к административной ответственности за нападение её собаки породы алабай на ребёнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», произошло это в конце февраля. Собака выбежала через дыру в заборе и набросилась на ребёнка, игравшего на детской площадке. Пёс искусал мальчика, которому в итоге наложили десять швов.

Его мама позже рассказывала, что боится за жизнь и здоровье своих детей. «У меня трое маленьких детей. Специально сюда переехали, потому что тихо, спокойно. А тут собака. Теперь спокойно отправить ребёнка в школу, в магазин не могу, приходится с ним выходить, смотреть. Днём даже боимся, не говоря уже о вечере», - делилась женщина.

В свою очередь, хозяева пса заявили, что усыплять питомца не намерены, так как он «член семьи». При этом заверили местных жителей, что из вольера пёс больше не выбежит.

Уголовное дело по данному факту возбуждать не стали.

Ранее на владелицу животного составили протокол за допущение самовыгула и отсутствие регистрации собаки. Вчера, 19 марта, состоялось рассмотрение протокола, и женщина была привлечена к административной ответственности по статье 8.52 часть 3 КоАП РФ. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Бурятии.

- В процессе рассмотрения протокола были учтены смягчающие обстоятельства в виде признания вины нарушителем, а также привлечение к административной ответственности в первый раз, - отметили в пресс-службе управления.

Отметим, по статье о несоблюдении общих требований к содержанию животных (ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ) для граждан предусмотрены штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей. 
штраф собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка
В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка
Происшествия, 20.03.2024
Пёс набросился на мальчика, выскочив через дыру в заборе
В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн
В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн
Происшествия, 20.03.2024
Злоумышленница хотела обвинить в поджоге мужчину
В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов
В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов
Происшествия, 20.03.2024
Одна из таких краж произошла у супермаркета
В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
Происшествия, 20.03.2024
Незаконно вывезли из страны более 25 тысяч кубометров лесоматериалов
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
Происшествия, 20.03.2024
На место направлена ремонтная бригада
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Происшествия, 20.03.2024
Окровавленная женщина пришла в отдел полиции
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
Происшествия, 20.03.2024
У мужчины нет водительских прав
Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Происшествия, 20.03.2024
Очевидцы вызвали врачей и полицию
В Бурятии домушником оказался 14-летний школьник
В Бурятии домушником оказался 14-летний школьник
Происшествия, 20.03.2024
Его подельницей была взрослая соседка
В Бурятии горела трава вдоль железнодорожных путей
В Бурятии горела трава вдоль железнодорожных путей
Происшествия, 20.03.2024
Площадь пожара составила 1000 кв. метров
В Улан-Удэ участница массового ДТП взыскала компенсацию
В Улан-Удэ участница массового ДТП взыскала компенсацию
Происшествия, 20.03.2024
Участниками массовой аварии стали семь автомобилей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^