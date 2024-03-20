В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка

Пёс набросился на мальчика, выскочив через дыру в заборе
Жительницу города Гусиноозёрск привлекли к административной ответственности за нападение её собаки породы алабай на ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», произошло это в конце февраля. Собака выбежала через дыру в заборе и набросилась на ребёнка, игравшего на детской площадке. Пёс искусал мальчика, которому в итоге наложили десять швов.
Его мама позже рассказывала, что боится за жизнь и здоровье своих детей. «У меня трое маленьких детей. Специально сюда переехали, потому что тихо, спокойно. А тут собака. Теперь спокойно отправить ребёнка в школу, в магазин не могу, приходится с ним выходить, смотреть. Днём даже боимся, не говоря уже о вечере», - делилась женщина.
В свою очередь, хозяева пса заявили, что усыплять питомца не намерены, так как он «член семьи». При этом заверили местных жителей, что из вольера пёс больше не выбежит.
Уголовное дело по данному факту возбуждать не стали.
Ранее на владелицу животного составили протокол за допущение самовыгула и отсутствие регистрации собаки. Вчера, 19 марта, состоялось рассмотрение протокола, и женщина была привлечена к административной ответственности по статье 8.52 часть 3 КоАП РФ. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Бурятии.
- В процессе рассмотрения протокола были учтены смягчающие обстоятельства в виде признания вины нарушителем, а также привлечение к административной ответственности в первый раз, - отметили в пресс-службе управления.
Отметим, по статье о несоблюдении общих требований к содержанию животных (ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ) для граждан предусмотрены штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей.
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Происшествия, Фото:
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