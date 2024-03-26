26 марта

25 марта

Популярное

В Иркутской области мать и дочь перевели мошенникам4 млн рублей

В Иркутской области мать и дочь перевели мошенникам4 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Они поверили в «заработок на инвестициях»

В Иркутской области 19-летняя студентка колледжа и её мама перевели мошенникам почти 4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказала потерпевшая полицейским, несколько дней она искала возможность дополнительного заработка, откликаясь на различные вакансии. Вскоре ей написала девушка и предложила возможность зарабатывать на инвестициях.

«Трейдеры» проинструктировали девушку и попросили установить ряд специальных программ якобы для торговли на бирже, затем предложили внести стартовый капитал. Однако собственных накоплений у девушки не нашлось, и она обратилась в банк. Суммарно студентка оформила шесть кредитов на общую сумму почти 1 миллион рублей.

Затем девушка приехала в родной Тулун в гости к матери. Маме она также рассказала о возможности получения прибыли. Заинтересовавшись заманчивым предложением, местная жительница решила помочь дочери подзаработать и перевела все свои сбережения на счёт несуществующей брокерской фирмы.

Общий ущерб составил 4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто
Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто
Происшествия, 26.03.2024
Пенсионер находится в тяжёлом состоянии
Мошенник продал читинке серебро под видом золота
Происшествия, 26.03.2024
Женщина купилась на низкую цену цепочки 
В Бурятии пожар уничтожил бетономешалку
В Бурятии пожар уничтожил бетономешалку
Происшествия, 26.03.2024
Возгорание произошло в Кабанске
В Улан-Удэ женщину зарезали прямо на улице
В Улан-Удэ женщину зарезали прямо на улице
Происшествия, 26.03.2024
Убийцей оказался бывший супруг
Спасатели достали инсулин из автомобиля, затонувшего на Байкале
Спасатели достали инсулин из автомобиля, затонувшего на Байкале
Происшествия, 26.03.2024
Находившиеся в иномарке люди смогли выбраться самостоятельно 
В Иркутской области столкнулись три большегруза
В Иркутской области столкнулись три большегруза
Происшествия, 25.03.2024
Тяжёлые травмы получил один из водителей
Житель Бурятии одним ударом ножа убил друга
Житель Бурятии одним ударом ножа убил друга
Происшествия, 25.03.2024
Ранее он уже был судим за убийство
В Иркутске раскрыли убийство с расчленением 16-летней давности
В Иркутске раскрыли убийство с расчленением 16-летней давности
Происшествия, 25.03.2024
В 2008 году на Ангаре обнаружили труп без головы, рук и ног

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^