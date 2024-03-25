Житель Бурятии одним ударом ножа убил друга

Ранее он уже был судим за убийство
21 марта в частном доме в селе Курумкан был убит 50-летний мужчина. Как выяснилось, его зарезал 51-летний приятель.
- По данным следствия, вечером в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и обвиняемым произошла ссора. Мужчина схватил нож и нанёс удар в брюшную полость товарищу. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия от обильной кровопотери, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Задержанный мужчина полностью признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В следственном управлении отметили, что ранее обвиняемый был не раз судим, в том числе за убийство.
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Происшествия, Фото:
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