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В Иркутске раскрыли убийство с расчленением 16-летней давности

В Иркутске раскрыли убийство с расчленением 16-летней давности
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
В 2008 году на Ангаре обнаружили труп без головы, рук и ног

В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло 16 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, 3 апреля 2008 года на берегу реки Ангара, вблизи улицы Полярная в Иркутске нашли труп неизвестного мужчины. На теле были множественные колото-резаные ранения, а голова, руки и ноги были отрезаны.

Спустя год расследование уголовного дела было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого.

Возобновили следствие в 2024 году. В ходе дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого.

Следователи установили, что 29 марта 2008 года в квартире на Синюшиной горе 21-летний молодой человек поссорился во время распития алкоголя со своим одноклассником. Парень напал на приятеля, нанеся ему множество ножевых ранений.

После чего расчленил тело убитого, вывез его на территорию Ленинского округа и бросил в воду.

Накануне подозреваемого задержали. На допросе он дал признательные показания следователям по всем обстоятельствам произошедшего.

убийство

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