В Иркутске раскрыли убийство с расчленением 16-летней давности

В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло 16 лет назад.Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, 3 апреля 2008 года на берегу реки Ангара, вблизи улицы Полярная в Иркутске нашли труп неизвестного мужчины. На теле были множественные колото-резаные ранения, а голова, руки и ноги были отрезаны.Спустя год расследование уголовного дела было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого.Возобновили следствие в 2024 году. В ходе дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого.Следователи установили, что 29 марта 2008 года в квартире на Синюшиной горе 21-летний молодой человек поссорился во время распития алкоголя со своим одноклассником. Парень напал на приятеля, нанеся ему множество ножевых ранений.После чего расчленил тело убитого, вывез его на территорию Ленинского округа и бросил в воду.Накануне подозреваемого задержали. На допросе он дал признательные показания следователям по всем обстоятельствам произошедшего.