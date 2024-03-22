Оно случилось ночью
Очередное землетрясение зарегистрировано в Бурятии сегодня ночью. Оно произошло в 3:42.
Эпицентр находился в акватории озера Байкал, в 12 километрах севернее села Выдрино.
«Кабанск-инфо» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает, что магнитуда составила 3,2.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого землетрясение на Байкале было зарегистрировано ночью 17 марта; эпицентр находился в районе полуострова Святой Нос.
14 марта на севере Бурятии произошло два землетрясения – в горах Северо-Байкальского и Муйского районов.
В Бурятии на Байкале произошло землетрясение
Общество, Фото:
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