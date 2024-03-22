В Бурятии бухгалтер сельской администрации воровала из казны

Бюджетными деньгами она оплачивала даже свой домашний интернет
Главный бухгалтер сельского поселения «Северное» Баунтовского района занималась хищением бюджетных средств. Недавно суд вынес ей обвинительный приговор.
- Установлено, что осуждённая дистанционно, находясь в Иркутске, используя электронно-цифровые подписи, на протяжении длительного периода завышала себе заработную плату, начисляла необоснованные денежные выплаты. Также оплачивала личные услуги сотовой связи и домашнего интернета за счёт средств местного бюджета. В результате её действий бюджету причинён ущерб в размере 389 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Баунтовский районный суд признал её виновным в совершении трёх преступлений по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и одного – по статье «Мошенничество».
Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Также она лишена права занимать определённые должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
Отметим, причинённый ущерб женщина возместила полностью.
Приговор суда вступил в законную силу.
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