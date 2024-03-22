В Бурятии бухгалтер сельской администрации воровала из казны

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Бюджетными деньгами она оплачивала даже свой домашний интернет



Главный бухгалтер сельского поселения «Северное» Баунтовского района занималась хищением бюджетных средств. Недавно суд вынес ей обвинительный приговор.



- Установлено, что осуждённая дистанционно, находясь в Иркутске, используя электронно-цифровые подписи, на протяжении длительного периода завышала себе заработную плату, начисляла необоснованные денежные выплаты. Также оплачивала личные услуги сотовой связи и домашнего интернета за счёт средств местного бюджета. В результате её действий бюджету причинён ущерб в размере 389 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Баунтовский районный суд признал её виновным в совершении трёх преступлений по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и одного – по статье «Мошенничество».



Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Также она лишена права занимать определённые должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.



Отметим, причинённый ущерб женщина возместила полностью.



Приговор суда вступил в законную силу.

