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В Бурятии бухгалтер сельской администрации воровала из казны

В Бурятии бухгалтер сельской администрации воровала из казны
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Бюджетными деньгами она оплачивала даже свой домашний интернет

Главный бухгалтер сельского поселения «Северное» Баунтовского района занималась хищением бюджетных средств. Недавно суд вынес ей обвинительный приговор.

- Установлено, что осуждённая дистанционно, находясь в Иркутске, используя электронно-цифровые подписи, на протяжении длительного периода завышала себе заработную плату, начисляла необоснованные денежные выплаты. Также оплачивала личные услуги сотовой связи и домашнего интернета за счёт средств местного бюджета. В результате её действий бюджету причинён ущерб в размере 389 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Баунтовский районный суд признал её виновным в совершении трёх преступлений по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и одного – по статье «Мошенничество».

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Также она лишена права занимать определённые должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Отметим, причинённый ущерб женщина возместила полностью.

Приговор суда вступил в законную силу.
мошенничество

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