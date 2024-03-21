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В Забайкалье после схода с рельсов вагонов возбудили уголовное дело

В Забайкалье после схода с рельсов вагонов возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент не повлиял на расписание поездов

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов грузовых вагонов в Забайкальском крае.

«Следователями Забайкальского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл ранним утром 21 марта на перегоне Гыршелун – Хушенга Забайкальской железной дороги. По уточнённым данным, с рельсов сошли девять полувагонов с углём и три цистерны с топливом, разлива которого не обнаружено.

Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливается.

На месте происшествия проводятся следственные действия. Также проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит транспортная прокуратура.

Задержек движения поездов нет.
сход с рельсов

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