Инцидент не повлиял на расписание поездов
Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов грузовых вагонов в Забайкальском крае.
«Следователями Забайкальского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл ранним утром 21 марта на перегоне Гыршелун – Хушенга Забайкальской железной дороги. По уточнённым данным, с рельсов сошли девять полувагонов с углём и три цистерны с топливом, разлива которого не обнаружено.
Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливается.
На месте происшествия проводятся следственные действия. Также проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит транспортная прокуратура.
Задержек движения поездов нет.
В Забайкалье после схода с рельсов вагонов возбудили уголовное дело
Происшествия, Фото:
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