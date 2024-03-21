Пострадавших нет
Сегодня, 21 марта, в 4:25 по читинскому времени на перегоне Гыршелун – Хушенга в Забайкальском крае произошёл сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет.
Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда. Причина произошедшего выясняется. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.
На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, сообщает ЗабЖД.
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Происшествия, Фото:
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