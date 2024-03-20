20 марта

19 марта

Популярное

В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов

В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Одна из таких краж произошла у супермаркета

С наступлением тепла в Улан-Удэ открылся сезон краж и угонов велосипедов.

Одну из таких краж на днях раскрыли сотрудники отдела полиции по Октябрьскому району. Свой велосипед (стоимостью 26 тысяч рублей) владелец оставил возле супермаркета.

Вора задержали по горячим следам, им оказался 40-летний мужчина.

- Злоумышленник признался, что направлялся в торговую точку за спиртным, но, увидев около входа чужой и не закреплённый противоугонными средствами велотранспорт, передумал. Дождавшись, пока рядом с магазином никого не останется, он откатил его и уехал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Велосипед мужчина пытался сдать в скупку, но предложенная цена его не устроила. Однако затем и вовсе продал прохожему всего за 2 тысячи рублей.

Ранее горожанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против собственности. Он нигде не работает, злоупотребляет алкоголем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают, кому вор продал велосипед, чтобы изъять его и вернуть владельцу. 
кража велосипеды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
Происшествия, 20.03.2024
Незаконно вывезли из страны более 25 тысяч кубометров лесоматериалов
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
Происшествия, 20.03.2024
На место направлена ремонтная бригада
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Происшествия, 20.03.2024
Окровавленная женщина пришла в отдел полиции
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
Происшествия, 20.03.2024
У мужчины нет водительских прав
Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Происшествия, 20.03.2024
Очевидцы вызвали врачей и полицию
В Бурятии домушником оказался 14-летний школьник
В Бурятии домушником оказался 14-летний школьник
Происшествия, 20.03.2024
Его подельницей была взрослая соседка
В Бурятии горела трава вдоль железнодорожных путей
В Бурятии горела трава вдоль железнодорожных путей
Происшествия, 20.03.2024
Площадь пожара составила 1000 кв. метров
В Улан-Удэ участница массового ДТП взыскала компенсацию
В Улан-Удэ участница массового ДТП взыскала компенсацию
Происшествия, 20.03.2024
Участниками массовой аварии стали семь автомобилей
В Улан-Удэ рабочие оставили четыре дома без света
В Улан-Удэ рабочие оставили четыре дома без света
Происшествия, 20.03.2024
Подачу электроэнергии быстро восстановили
В Улан-Удэ появилось видео ДТП, где грузовик смял минивэн
В Улан-Удэ появилось видео ДТП, где грузовик смял минивэн
Происшествия, 19.03.2024
Пострадали трое детей и двое взрослых  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^