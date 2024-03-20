В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Одна из таких краж произошла у супермаркета



С наступлением тепла в Улан-Удэ открылся сезон краж и угонов велосипедов.



Одну из таких краж на днях раскрыли сотрудники отдела полиции по Октябрьскому району. Свой велосипед (стоимостью 26 тысяч рублей) владелец оставил возле супермаркета.



Вора задержали по горячим следам, им оказался 40-летний мужчина.



- Злоумышленник признался, что направлялся в торговую точку за спиртным, но, увидев около входа чужой и не закреплённый противоугонными средствами велотранспорт, передумал. Дождавшись, пока рядом с магазином никого не останется, он откатил его и уехал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Велосипед мужчина пытался сдать в скупку, но предложенная цена его не устроила. Однако затем и вовсе продал прохожему всего за 2 тысячи рублей.



Ранее горожанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против собственности. Он нигде не работает, злоупотребляет алкоголем.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают, кому вор продал велосипед, чтобы изъять его и вернуть владельцу.

