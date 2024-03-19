Он отправится в колонию общего режима
В Иркутской области Нижнеилимский районный суд приговорил 41-летнего бывшего инспектора дорожно-постовой службы к 10 годам лишения за девять эпизодов взяток.
«В период с 2020 года по 2022 год подсудимый, являясь инспектором ДПС, систематически брал взятки в сумме от 5 до 140 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности граждан, грубо нарушающих правила дорожного движения», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к 10 годам в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 1,5 млн рублей. Он лишён специального звания, государственных наград и права занимать определённые должности в системе правоохранительных органов на срок 5 лет.
В Иркутской области экс-инспектор ДПС получил 10 лет колонии за взятки
Происшествия, Фото:
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