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В Иркутской области экс-инспектор ДПС получил 10 лет колонии за взятки

В Иркутской области экс-инспектор ДПС получил 10 лет колонии за взятки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Он отправится в колонию общего режима

В Иркутской области Нижнеилимский районный суд приговорил 41-летнего бывшего инспектора дорожно-постовой службы к 10 годам лишения за девять эпизодов взяток.

«В период с 2020 года по 2022 год подсудимый, являясь инспектором ДПС, систематически брал взятки в сумме от 5 до 140 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности граждан, грубо нарушающих правила дорожного движения», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Суд приговорил мужчину к 10 годам в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 1,5 млн рублей. Он лишён специального звания, государственных наград и права занимать определённые должности в системе правоохранительных органов на срок 5 лет. 
взятка ГИБДД

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