В Иркутской области экс-инспектор ДПС получил 10 лет колонии за взятки

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он отправится в колонию общего режима



В Иркутской области Нижнеилимский районный суд приговорил 41-летнего бывшего инспектора дорожно-постовой службы к 10 годам лишения за девять эпизодов взяток.



«В период с 2020 года по 2022 год подсудимый, являясь инспектором ДПС, систематически брал взятки в сумме от 5 до 140 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности граждан, грубо нарушающих правила дорожного движения», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Суд приговорил мужчину к 10 годам в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 1,5 млн рублей. Он лишён специального звания, государственных наград и права занимать определённые должности в системе правоохранительных органов на срок 5 лет.

