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В Улан-Удэ по вине водителя без прав пострадал 7-летний ребёнок

В Улан-Удэ по вине водителя без прав пострадал 7-летний ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Участниками ДТП стали три автомобиля

В Улан-Удэ 22-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, стал виновником аварии с участием трёх автомобилей. ДТП произошло накануне, 18 марта, в восьмом часу утра.

«22-летний молодой человек, не имеющий права управления, за рулём автомобиля «Тойота Прогрес» следовал со стороны Соснового Бора в направлении улицы Бограда. По предварительным данным, на полосе встречного движения он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корона Премио» под управлением 37-летней женщины. После «Тойота Прогрес» совершила столкновение со следующей в попутном направлении «Тойота Фанкарго» под управлением 37-летней женщины», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате столкновения пострадали водитель «Тойоты Премио» и ехавший в авто семилетний мальчик. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё одно ДТП по вине водителя без прав произошло накануне утром в Прибайкальском районе. Сегодня в Госавтоинспекции уточнили, что 19-летний молодой человек не только не имеет прав, но и был пьян.

Выезжая на автомобиле «Хонда» с территории АЗС в селе Татаурово, он не уступил дорогу фуре «Рено». Пытаясь избежать столкновения с легковушкой, водитель фуры врезался в стоящий на обочине большегруз «Мерседес».

В салоне «Мерседеса» находился 44-летний мужчина. Он получил травмы и был доставлен в больницу. 
ДТП

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