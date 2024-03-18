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Судимый за убийства житель Улан-Удэ вновь зарезал человека

Судимый за убийства житель Улан-Удэ вновь зарезал человека
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он убил приятеля

17 марта в доме на улице Герцена в Улан-Удэ нашли тело убитого мужчины. 43-летний горожанин скончался от ножевого ранения в живот.

Подозреваемого оперативно установили и задержали. Это 50-летний приятель погибшего, который был уже не раз судим за убийства, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

«По данным следствия, в ночь с 16 на 17 марта обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки с потерпевшим. Позже между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож и нанёс удар в брюшную полость потерпевшего. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе следственном управления.

Задержанный признал вину и дал подробные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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