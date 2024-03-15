15 марта

14 марта

Популярное

В Иркутской области осудили 24-летнего отцеубийцу

В Иркутской области осудили 24-летнего отцеубийцу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Он наносил удары ножом в шею

В Тайшете суд вынес приговор 24-летнему молодому человеку за убийство родного отца. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Семейная драма произошла 11 ноября 2023 года в частном доме в селе Конторка Тайшетского района. Во время совместного застолья со спиртным родные поссорились. Молодой человек стал избивать своего 43-летнего отца сначала кулаками, а затем схватил нож и нанёс множество ударов по шее. В результате отец скончался на месте.

Полицию вызвала мама убийцы.

Суд признал подсудимого виновным в преступлении. Отцеубийце назначено 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
Происшествия, 15.03.2024
На днях из одного домашнего питомца достали пулю
На Малом море на Байкале тает лёд
На Малом море на Байкале тает лёд
Происшествия, 14.03.2024
Губернатор Иркутской области призывает не выходить на лёд
В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках
В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках
Происшествия, 14.03.2024
Огонь распространился из-за сильного ветра
В Бурятии сгорел дом
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, 14.03.2024
Обошлось без пострадавших
Женщину, воровавшую в Улан-Удэ, нашли на сельской ферме
Женщину, воровавшую в Улан-Удэ, нашли на сельской ферме
Происшествия, 14.03.2024
Женщина украла шубу и наличные из кассы
Читинец обокрал ребёнка на детской площадке
Читинец обокрал ребёнка на детской площадке
Происшествия, 14.03.2024
Он украл телефон с банковской картой
Стало известно имя лихача, устроившего страшный пожар в кафе в Бурятии
Стало известно имя лихача, устроившего страшный пожар в кафе в Бурятии
Происшествия, 14.03.2024
Эта история уже дошла до Госдумы и Генпрокуратуры
Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение
Жителя Братска осудили на 9,5 лет за убийство и расчленение
Происшествия, 14.03.2024
Части тела он спрятал в разных частях города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^