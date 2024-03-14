В Бурятии эвакуировали сломавшийся на льду Байкала автомобиль

В Прибайкальском районе Бурятии спасатели эвакуировали застрявший на льду Байкала автомобиль.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл сегодня утром. На акватории озера между сёлами Горячинск и Турка сломался автомобиль, в котором ехали шесть человек. По уточнённой информации, они выехали на рыбалку.
«Спасатели на вездеходе Трэкол обнаружили неисправное авто, в котором находилось шесть человек. Все граждане были эвакуированы на берег», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Пострадавших нет.
На прошлой неделе под лёд Гусиного озера в Селенгинском районе ушёл автомобиль «Лада». К счастью, водитель успел выбрать, а пассажиров в салоне не было.