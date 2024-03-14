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В Бурятии эвакуировали сломавшийся на льду Байкала автомобиль

В Бурятии эвакуировали сломавшийся на льду Байкала автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В нём ехали шесть человек

В Прибайкальском районе Бурятии спасатели эвакуировали застрявший на льду Байкала автомобиль. 

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл сегодня утром. На акватории озера между сёлами Горячинск и Турка сломался автомобиль, в котором ехали шесть человек. По уточнённой информации, они выехали на рыбалку.

«Спасатели на вездеходе Трэкол обнаружили неисправное авто, в котором находилось шесть человек. Все граждане были эвакуированы на берег», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Пострадавших нет.




На прошлой неделе под лёд Гусиного озера в Селенгинском районе ушёл автомобиль «Лада». К счастью, водитель успел выбрать, а пассажиров в салоне не было.

Байкал спасатели автомобили

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