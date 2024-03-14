В Бурятии «Лада Гранта» ушла под лёд на Гусином озере

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Глубина в месте провала – почти девять метров



На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии автомобиль «Лада Гранта» провалился под лёд. Произошло это около девяти часов утра в прошлую пятницу, 8 марта. Об инциденте сегодня рассказали в Селенгинском инспекторском участке ГИМС Бурятии.



Инспекторы установили, что 68-летний житель Гусиноозёрска проигнорировал требования запрещающих знаков и выехал на лёд озера Гусиное на автомобиле. Недалеко от полыньи машина провалилась под лёд и утонула.



К счастью, водитель успел выбраться, а пассажиров в автомобиле не было.



Глубина в месте провала – около девяти метров.



«Полынья на озере Гусиное считается одним из опасных мест на льду водоёма. В связи с тёплой погодой и ветра полынья из-за дня в день увеличивается в размерах и, как правило, лёд в этом месте разрушается снизу из-за тёплой воды. Приближение к полынье даже на 500-800 метров может привести к провалу под лёд», - предупреждают инспекторы.

