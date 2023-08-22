В Бурятии после ДТП разгорелся страшный пожар в кафе









Пожару присвоен ранг 1-БИС, что означает очень сильный пожар. Пожару присвоен ранг 1-БИС, что означает очень сильный пожар.

Утром 22 августа в тункинском посёлке Аршан начался пожар. На улице Трактовая загорелось кафе «ШангриЛа». Как выяснилось, в здание въехал автомобиль. Водитель машины врезался прямо в резервуар с газом, и он вспыхнул.Двухэтажную деревянную постройку сейчас тушат 13 человек. Привлечь пришлось семь единиц техники. Угрозы соседним строениям нет.По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сообщает «Тунка-инфо.24/7».Видео с места разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлены полыхающий автомобиль, горящее здание кафе, а дым от пожара стоит столбом и виден далеко вокруг.