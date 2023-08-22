В Бурятии после ДТП разгорелся страшный пожар в кафе

Водитель автомобиля въехал прямо в резервуар с газом
Утром 22 августа в тункинском посёлке Аршан начался пожар. На улице Трактовая загорелось кафе «ШангриЛа». Как выяснилось, в здание въехал автомобиль. Водитель машины врезался прямо в резервуар с газом, и он вспыхнул.
Двухэтажную деревянную постройку сейчас тушат 13 человек. Привлечь пришлось семь единиц техники. Угрозы соседним строениям нет.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сообщает «Тунка-инфо.24/7».
Видео с места разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлены полыхающий автомобиль, горящее здание кафе, а дым от пожара стоит столбом и виден далеко вокруг.
Пожару присвоен ранг 1-БИС, что означает очень сильный пожар.
Они жестоко расправились с подозреваемыми в краже
Водитель автомобиля въехал прямо в резервуар с газом
Мужчину дважды останавливали пьяным за рулём
Прокуратура выявила нарушение об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, обращения с отходами животноводства
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Как произошёл пожар в заповедной степи, ещё предстоит выяснить
В день гибели у мужчины был выходной
Огонь отрезал мужчине путь на улицу
Убийство произошло по пьяной лавочке
Мужчина хранил винтовку и ружьё дома
Женщина ушла вглубь леса и заблудилась
Драка произошла ещё в 2014 году
Уровень реки, размывшей железнодорожные пути, снижается
В столице Бурятии вновь ожидается подъём Селенги
Пострадавший доставлен в больницу